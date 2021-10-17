Влада Кабо-Верде видала США посланця Мадуро. Уряд Венесуели призупинив перемовини з опозицією.

Уряд Венесуели оголосив про призупинення переговорів з опозицією, які мали відбутися цих вихідних, після того, як влада острівної африканської держави Кабо-Верде екстрадувала до США громадянина Венесуели, бізнесмена Алекса Сааба, повідомляє агентство Рейтер. Про призупинення переговорів повідомив законодавець, член Соціалістичної партії Венесуели Хорхе Родрігез, який очолює переговорну команду уряду. Раніше про екстрадицію Сааба повідомив Держдепартамент США.

Алекса Сааба звинувачують у відмиванні грошей в інтересах режиму венсесуельского президента Ніколаса Мадуро, якого Вашингтон не вважає легітимним главою держави. Сааб має статус спеціального посланця Мадуро.

Рішення про те, що Сааб може бути виданий США, ухвалив у вересні Конституційний суд країни.

49-річний бізнесмен був заарештований за виданим США міжнародним ордером в аеропорту на острові Сал в Кабо-Верде в червні минулого року, коли його літак здійснив посадку для дозаправки на шляху з Венесуели в Іран. Влада Венесуели висловила протест, вказавши на дипломатичний статус Сааба, однак суди в Кабо-Верде не дослухалися до цих аргументів.

Прокурори вважають, що Сааб може стати вагомим свідком у розслідуванні корупції в країні Південної Америки. Американська влада роками домагалася відповідальності Сааба в справі про розслідування продажу золота та нафти у Венесуелі в порушення санкцій США. Сааб та його бізнес-партнер Альваро Пулідо також звинувачуються США в управлінні мережею, яка використовувала продовольчу допомогу, призначену для Венесуели.

В матеріалі використані джерела Рейтер.

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