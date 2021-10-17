Екс-президента США Клінтона виписали з лікарні

Екс-президент США Білл Клінтон у неділю покинув лікарню в Південній Каліфорнії, куди був поміщений кілька днів тому в зв'язку з урологічної інфекцією, яка поширилась в

75-річний Клінтон повернеться в Нью-Йорк і продовжить лікування антибіотиками, повідомив лікар Алпеш Амін, який спостерігав за його лікуванням в лікарні. Його температура і показники лейкоцитів в крові нормалізувалися, йдеться в повідомленні Аміна, поширеному прес-секретарем Клінтона.

Він покинув медичний центр в супроводі своєї дружини - колишньої Держсекретарки і кандидатки в президенти від Демократичної партії на виборах 2016 року Гілларі Клінтон.

Екс-президент прибув до Каліфорнії на захід свого фонду. У вівторок він відчув себе втомленим та після кількох тестів його госпіталізували до Медичного центру Університету Каліфорнії в Ірвайні. Лікування з міркувань приватності та безпеки він пройшов у відділенні інтенсивної терапії. Дружина колишнього президента відвідала захід у четвер, де «представила обох», сказав речник Клінтона каналу CNN.

Клінтон і раніше виникали проблеми зі здоров’ям. У 2004-му році йому зробили чотирикратне шунтування серця.

В матеріалі викоритані джерела Рейтер та CNN.

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