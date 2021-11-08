Посли G7: новий закон про СБУ посилить здатність України захищати нацбезпеку

Посли країн G7 закликали Україну негайно ухвалити новий закон про СБУ. Як мовиться в заяві дипломатів, реформа допоможе Україні посилити захист національної безпеки.

«Прийняття як законопроекту 3196-д, так і повністю узгодженого супутнього закону є критично важливим для початку реформи СБУ. Це посилить здатність України захистити себе від гібридної війни та інших загроз національній безпеці», - зазначили посли країн G7 у заяві, розміщеній у Twitter.

Члени Міжнародної дорадчої групи щодо реформи СБУ наголосили також, що реформування Служби безпеки стане важливим кроком на шляху України до ЄС і НАТО.

"Перед Україною відкривається історична можливість зробити крок уперед на шляху до євроатлантичної інтеграції", - мовиться в статті для "Європейської правди", яку підписали голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, виконувачка обов`язків голови офісу зв`язку НАТО Вінета Кляйне, тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін та голова КМЄС в Україні Антті Хартікайнен.

"Ми, представники ЄС, НАТО і Сполучених Штатів, рішуче підтримуємо законопроект № 3196-д, внесений на розгляд парламенту. Якщо законопроект у поточній редакції буде ухвалений та повноцінно втілений, він стане фундаментом для комплексного реформування СБУ відповідно до європейських і євроатлантичних принципів та провідної практики", - сказано у статті.

Проект закону №3196-д «Про внесення змін до Закону України «Про Службу безпеки України» щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України був ухвалений Верховною Радою у першому читанні 28 січня.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту ухвалити цей законопроект у другому читанні.

Реформа, на якій наполягають міжнародні партнери, передбачає, зокрема позбавлення СБУ повноважень досудового розслідування та ліквідацію спецпідрозділів, що опікуються економічними злочинами. Таким чином Служба безпеки має перетворитися на спецслужбу, яка зосередиться на контррозвідувальній, а не на правоохоронній діяльності.

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