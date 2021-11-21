Західні посольства та діаспора привітали українців з Днем Гідності і Свободи

Сполучені Штати й надалі залишатимуться стійким партнером України на шляху до євроатлантичної інтеграції та у протистоянні тим, хто намагається порушити волю українського народу. Про це заявила, вітаючи українців з Днем Гідності та Свободи, тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Як вона нагадала у відеопривітанні, "8 років тому колишній президент України Віктор Янукович проти волі українського народу розвернув назад рух України до євроатлантичної інтеграції. Мрія українців про Україну, яка є частиною об'єднаної, вільної та мирної Європи, привела звичайних громадян на київський Майдан тієї ночі й у подальші місяці".

"Американців надихає надзвичайна мужність і стійкість українського народу, його наполягання на праві вибору власного майбутнього і рішучість побудувати стабільну, демократичну і заможну країну для себе та своїх дітей", - зазначила Крістіна Квін.

"З часу Революції Гідності Україна досягла стійкого прогресу і розуміє, що їй потрібно ще зробити", - наголосила дипломатка, запевнивши українців у підтримці Сполучених Штатів.

Про підтримку України заявила також посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс. Як вона написала у Твіттер, гідність і свобода є для українців основоположними цінностями, за які варто боротись.

"Велика Британія поділяє ці цінності та пишається тим, що є другом і партнером України у розбудові та захисті вільної й демократичної країни", - зазначила Мелінда Сіммонс.

Привітання до свята оприлюднило також представництво Євросоюзу в Україні.

"Сьогодні, у День Гідності та Свободи, Україна відзначає історичні події – втілення високих прагнень українців до демократії та свобод, коли Євромайдан став віховим моментом розбудови нації. ЄС визнає європейські прагнення України і вшановує всіх тих, хто боровся за них", - сказано у привітанні.

Разом з Україною, День Гідності і Свободи відзначають також українці діаспори. "Боротьба за свободу продовжується сьогодні. Саме за ці ідеали стоять на передовій нинішньої війни на Донбасі українські воїни", - мовиться у заяві Світового конґресу українців.

Як наголошується в заяві світового українства, "Ми закликаємо міжнародне співтовариство пам’ятати про жертви українського народу в ім’я глобального миру і безпеки та й далі бути на боці українського народу, посилюючи тиск на Російську Федерацію".