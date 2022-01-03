США, Китай, Великобританія, Франція та Росія виступили із заявою про недопущення ядерної війни та гонки ядерних озброєнь

Лідери п’яти країн-постійних членів Ради Безпеки ООН – США, Китаю, Великобританії, Франції та Росії –, які мають ядерну зброю, виступили з спільною заявою про недопущення ядерної війни та неприпустимість гонки ядерних озброєнь. Цей документ розміщений на сайті Білого дому, Кремля та Єлисейського палацу.

«Китайська Народна Республіка, Російська Федерація, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки та Французька Республіка вважають своєю першочерговою відповідальністю недопущення війни між державами, які мають ядерну зброю, та зниження стратегічних ризиків», – йдеться у заяві.

«Ми заявляємо, що в ядерній війні не може бути переможців, і вона ніколи не має бути розв'язана. Оскільки застосування ядерної зброї мало б далекосяжні наслідки, ми також підтверджуємо, що ядерні озброєння – поки вони продовжують існувати – повинні служити оборонним цілям, стримуванню агресії та запобіганню війні», – наголосили країни, які підписали документ.

Підписанти заяви наголосили на важливості протидії ядерним загрозам та наголосили на важливості збереження та дотримання двосторонніх та багатосторонніх угод та зобов’язань у сфері нерозповсюдження, роззброєння та контролю над озброєннями. Вони також висловили відданість своїм зобов’язанням щодо Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

«Кожен з нас має намір зберігати та зміцнювати далі наші національні заходи щодо запобігання несанкціонованому або ненавмисному застосуванню ядерних озброєнь. Ми знову заявляємо про актуальність раніше зроблених нами заяв про ненацілювання і підтверджуємо, що наша ядерна зброя не націлена одна на одну чи будь-яку іншу державу», – заявили підписанти документу.

У заяві також підкреслено прагнення підписантів «працювати з усіма державами з метою створення атмосфери безпеки, сприятливішої для прогресу у сфері роззброєння з кінцевою метою побудови миру, вільного від ядерної зброї, без шкоди для будь-якої безпеки».

Сторони також висловили рішучість вести конструктивний діалог на основі взаємної поваги та визнання інтересів та занепокоєнь один одного в галузі безпеки.

В матеріалі використані джерела вебсторінки Білого дому.

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