Питання «Північного потоку-2» не треба змішувати з політичними суперечками та спорами навколо прав людини з Москвою. Про це агентству Рейтер заявив Генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини, яка очолює коаліційний уряд країни.

«Проект «Північний потік-2» вже майже запущений. Лише відсутність певних юридичних ліцензій стоїть на заваді початку роботи. В якійсь момент повинен настати політичний та юридичний мир у цій дискусії», - сказав Кевін Кюнерт.

Генсек СДПН заявив, що проект, який очолює Газпром, не треба змішувати з відповідями на російськи територіальні суперечки з Україною та питаннями прав людини, по яких Берлін має чіткі позиції та дипломатичні стратегії.

Підтримка СДПН Північного потоку-2 є протилежною від партнера партії по коаліції Партії зелених, яка гостро критикує проект. Лідер СДПН, канцлер Німеччини Олаф Шольц, як і його попередниця Ангела Меркель, називає «Північний потік-2» виключно комерційним проектом.

Будівництво газогону було закінчено у вересні Нарасі він очікує схвалення регулючих органів Німеччини та ЄС.

В матеріалі використані джерела Рейтер.

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