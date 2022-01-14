Блінкен розповів про наступні кроки у взаємодії з Росією

Після тижня інтенсивного дипломатичного спілкування з Росією в двосторонньому форматі а також в рамках НАТО та ОБСЄ, США планують провести консультації з союзниками та партнерами. Про це в інтерв'ю NPR розповів держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Ми поділились з росіянами нашим глибоким занепокоєнням щодо їхніх дій не лише стосовно України, але і більш широко. Вони поділились своїм занепокоєнням. Гадаю, ми дали один одному багато для роздумів. Тепер ми плануємо повернутись і провести тісні консультації з нашими союзниками та партнерами", - заявив Блінкен.

"Ми не очікували проривів" під час спілкування з Росією, заявив головний американський дипломат. Дипломатичне спілкування стало нагодою для США наголосити на трьох важливих принципах, зауважив він.

Серед цих принципів Блінкен назвав: "нічого про союзників та партнерів в Європі без них", взаємність у перемовинах а також деескалація.

"Жодного прогресу не буде в умовах ескалації, коли до голови України приставлено рушницю. Маємо побачити істотну деескалацію задля досягнення конкретного прогресу", - додав Блінкен.

Він відзначив, що Росія має вирішити чи йти шляхом діалогу та деескалації, або конфронтації. "Якщо вони оберуть конфронтацію, - заявив посадовець, - якщо вони оберуть агресію, ми до цього повністю готові. Ми провели тижні і навіть місяці в координації з союзниками та партнерами по G7, ЄС та НАТО, щоб підготуватись до російської агресії і чітко зазначити, що настануть суттєві наслідки, якщо вони оберуть цей шлях".

Поки дипломатичні зусилля не призвели до деескалації, зявив голова Військового комітету НАТО Роб Бауер під час спілкування з пресою у четвер.

"Власне зустрічі останніх декількох днів не призвели до сутттєвих змін у розвідувальній картині, яку ми бачимо", - заявив Бауер.

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров у п'ятницю звернувся до США та НАТО з вимогою відповісти на запити Росії, зокрема щодо нерозширення НАТО.

Цього тижня в НАТО підтвердили, що жодна третя країна не має права вето на вступ нових членів до Альянсу.

В статті використано матеріали NPR, АР, Reuters.