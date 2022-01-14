Столтенберґ засудив кібернапади на українські урядові установи 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ виступив з осудом кібернападів проти українського уряду і оголосив про намір НАТО вже цими днями укласти угоду з Україною з посиленої співпраці в кіберсфері.

"Я рішуче засуджую кібернапади проти українського уряду", - заявив посадовець.

Експерти НАТО в Брюсселі обмінюються інформацією з українськими колегами щодо зловмисної кібердіяльності а також надають підтримку українській владі на місці, додав він.

"Цими днями НАТО та Україна підпишуть угоду із посиленої співпраці в кіберсфері, включаючи доступ України до платформи НАТО з обміну інформцією про зловмисну діяльність. Політична та практична підтримка України з боку НАТО триватиме", - йдеться в заяві Столтенберґа.

Про намір Європейського Союзу допомогти Україні справитися з кібератакою на її урядові сайти, заявив у п'ятницю і голова європейської дипломатії Жозеп Боррель. За його словами, те, хто стоїть за нападом, наразі невідомо, але «ми можемо здогадатися».

«Ми збираємося мобілізувати всі наші ресурси, щоб допомогти Україні подолати цю кібератаку. На жаль, ми знали, що це може статися… Важко сказати (хто за цим стоїть). Я не можу нікого звинувачувати, оскільки у мене немає доказів, але ми можемо здогадатися», – сказав Боррель журналістам на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у західному французькому портовому місті Бресті.

Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за хакерську атаку, що сталася в ніч на 14 січня, але російських хакерів, пов’язаних з Москвою, неодноразово звинувачували в кібератаках на українські урядові веб-сайти й інфраструктуру в минулому.

Про кібератаку на урядові сайти вранці 14 січня повідомило у фейсбуці Міністерство освіти і науки, сайт якого також не працює.

На стартовій сторінці Міністерства закордонних справ було розміщене оголошення, написане трьома мовами (українською, російською і польською), в якому йшлося про нібито завантаження особистих даних у загальну мережу.

В СБУ повідомили, що витоку даних внаслідок кібернападу, за попередньою інформацією, не відбулося.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані українців перебувають у безпеці, оскільки через хакерську атаку постраждала працездатність деяких сайтів, а не реєстрів.

У Службі безпеки України раніше повідомляли, що в грудні 2021 року припинили 59 кібератак на інформаційні системи органів державної влади, а за перше півріччя минулого року нейтралізували понад тисячу кібератак й інцидентів на ресурси органів влади і об’єктів критичної інфраструктури.