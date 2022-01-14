Білий дім: Росія веде підготовку, щоб "сфабрикувати привід для вторгнення" 

США непокоїть, що російський уряд готує вторгнення до України, яке може призвести до масштабних порушень прав людини і воєнних злочинів, якщо дипломатія не досягне поставленої цілі. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу для преси в п'ятницю.

"Росія веде підготовку, щоб отримати можливість сфабрикувати привід для вторгнення", - заявила вона.

"Ми бачили це раніше. Ми бачили це перед вторгненням 2014 року - включаючи через акти саботажу, інформаційні операції, звинувачення України у підготовці невідворотнього нападу проти російських сил на сході України", - додала посадовиця.

Псакі відзначила, що росіяни планують почати такі дії за декілька тижнів до військового вторгнення, що "може розпочатись з середини січня до середини лютого".

Речниця заявила про активне поширення неправдивої інформації з боку російських державних ЗМІ а також впливових діячів, щоб створити підтримку для такого можливого вторгнення.

"Ми маємо інформацію, яка вказує, що Росія вже підготувала групу оперативників, щоб проводити операції під "чужим прапором" на сході України. Оперативники пройшли тренування військовим діям у міських умовах також використанню вибухівки для проведення актів саботажу проти російських проксі-сил.

Наша інформація також вказує, що російські агенти впливу вже почали фабрикувати українські провокації в державних ЗМІ та соцмедіа, щоб виправдати російське вторгнення і посіяти розбрат в Україні. Наприклад, російські посадовці і діячі розповідають про погіршення захисту прав людини в Україні і зростання войовничості українських лідерів. Це - поширення неправдивої інформації. Ці медійні наративи також звинувачують Захід у ескалації напруги, наголошують на гуманітарних проблемах в Україні, які могло б розв'язати російське вторгнення, і просувають російський патріотизм, щоб створити внутрішню підтримку для військових дій", - наголосила посадовиця.

Вона відзначила, що у грудні російськомовний контент у соцмедіа щодо цих трьох наративів зріс до майже 3500 постів на день, 200% зростання порівняно із середнім за день в листопаді.