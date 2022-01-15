Епідеміологи США пояснили, які маски краще носити, щоб захиститись від COVID-19

Центри США з контролю над захворюваннями видали нові рекомендації щодо того, які маски краще носити, щоб забезпечити оптимальний захист від COVID-19.

Маска має надавати найкращий захист, добре прилягати і бути такою, яку можна носити постійно, наголошують епідеміологи.

Найменший захист надають маски з вільноплетеної тканини. Маски із щільної тканини складеної в декілька шарів надають більший захист. Навіть кращий захист здатні надати хірурічні маски а також KN95. Найвищий рівень захисту надають маски-респіратори на кшталт N95, схвалені NIOSH, йдеться в повідомленні.

"Респіратор надає краще фільтрування і, якщо його носити правильно впродовж всього часу користування, він може надати вищий рівень захисту, ніж маска з тканини, або процедурна маска. Маска, або респіратор будуть менш ефективними, якщо вони погано прилягають, або якщо їх неправильно носити чи часто знімати", - мовиться в рекомендаціях.

"Який би товар ви не обрали, він має добре прилягати (щільно припасовуватись до обличчя, без прогалин вздовж країв, або навколо носа)", -зауважують експерти. Маска має бути достатньо зручною і її потрібно правильно носити - вона має закривати ніс та рот, додають вони.

"Ми продовжуємо наголошувати - будь-яка маска краще, ніж без маски", - заявила речниця CDC Крістен Нордлунд.

Найкращий захист від "Омікрону" - це маски плюс вакцини, плюс бустер, наголосили в CDC.