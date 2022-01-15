США, Японія, Австралія видали попередження про цунамі, після виверження підводного вулкана

"Відбувається цунамі". Таке попередження видала Національна погодна служба США для Західного узбережжя Америки, від Каліфорнії на півдні і до Аляски на півночі. "Пам'ятайте - перша хвиля може не бути найбільшою", - йдеться у повідомленні. Вплив цунамі може тривати впродовж декількох годин.

Попередження були видані після виверження підводного вулкана поблизу островів Тонга. Виверження спричинило хвилі заввишки декілька метрів, які сягнули острова.

Хмара попелу, що утворилась в результаті вибуху, простяглась на більш ніж 240 кілометрів.

Погодна служба США поширила супутникові знімки вибуху.

Цунамі спричинило невеликі підтоплення на Гаваях, повідомили в Тихоокеанському центрі повідомлень про цунамі. Погодна служба Гаваїв попередила, що "цунамі, ймовірно, не матиме вигляд класичної "проривної хвилі". Йдеться про швидке підняття рівня води.

В Австралії вже зареєстрували перші хвилі цунамі заввишки 1.2 м. станом на ранок суботи. Попередження про можливі цунамі було видано і в інших країнах, включаючи Канаду, Нову Зеландію та Японію.

В статті використано матеріали АР