У США відзначають День Мартіна Лютера Кінга

В понеділок у США відзнчають федеральне свято - День Мартіна Лютера Кінга молодшого, видатного американського правозихасника і борця проти расизму.

Напередодні президент США Джо Байден та перша леді США Джил Байден взяли участь в пакуванні їжі для знедолених, в рамках проекту доброчинної організації Philabundance, яка щотижнево надає продукти харчування близько 140 000 людей.

Традиційно, в День Мартіна Лютера Кінга американці долучаються до допомоги громаді та соціальної роботи, щоб таким чином вшанувати пам'ять борця за громадянські права. Президентська родина взяла участь у соціальному проекті на день раніше, в неділю, через попередження про снігові буревії, які очікуються на початку тижня на Східному узбережжі США.

Цього року в День Мартіна Лютера Кінга, американські активісти планують привернути увагу до питання доступу меншин до прав на голосування.

Минулого тижня члени родини Кінгів закликали утриматись від святкувань цього року, до того часу, поки Конгрес не затвердить законодвство, яке б розширило права на голосування у США.

Демократична партія США виступає за законодавство, яке б зміцнило вплив Вашингтона на те, як проводяться федеральні вибори в 50 штатах. Хоча федеральний уряд не контролює вибори на рівні штатів, нові вимоги федерального рівня можуть вплинути на них, адже вибори зазвичай проводяться одночасно.

Демократи та багато громадських активістів заявляють, що закони на рівні штатів негативно позначаться на меншинах і звинувачують республіканців у спробах обмежити права голосування. Республікнці відкидкають звинувачення і наполягають, що прагнуть захистити цілісність виборів і запобігти шахрайству, пише Роб Гарвер в статті для Голосу Америки.