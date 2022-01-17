Очільники МЗС США та Польщі обговорили, як протистояти російській агресії 

Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив ситуацію в Україні та стримування Росії із міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау, який нині головує в ОБСЄ.

“Держсекретар підтвердив рішучу відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України в час неспровокованого нарощування російських військ. Вони обговорили продовження співпраці у застосуванні дипломатії з Москвою, вживаючи заходів для стримування подальшої російської агресії”, - йдеться у повідомленні Державного департаменту США від 17 січня.

Держсекретар Блінкен, серед іншого, підкреслив відданість США трансатлантичній безпеці.

Польща головує в ОБСЄ від 1 січня до кінця цього року. Міністр закордонних справ цієї країни Збігнєв Рау, перебравши головування, заявляв, що зосередить свою роботу на питанні України. Зокрема, свій перший візит на посаді він планує здійснити саме в Україну.

Минулого тижня відбулись ряд дипломатичних заходів за участі Росії, включаючи засідання Ради Росія-НАТО, засідання в рамках російсько-американського діалогу а також ОБСЄ. За результатами зустрічей, Блінкен провів переговори з низкою європейських лідерів, керівництвом НАТО, тощо.

Цими вихідними Блінкен та голова європейської дипломатії Жозеп Боррель телефоном обговорили тісну співпрацю США із союзниками по НАТО та європейськими партнерами, щоб відповісти на триваюче накопичення військових сил Росією біля та в Україні, яке "виклкає глибоке занепокоєння". Про це йдеться у повідомленні речника зовнішнього відомства США Неда Прайса.

"Держсекретар Блінкен вкотре підтвердив, що подальша агресія Росії буде мати швидкі, суворі та скоординовані наслідки", - мовиться у повідомленні представника Держдепу.