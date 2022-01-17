Сенатори США про загрозу російського вторгнення: «Ми не сидітимемо склавши руки»

Представницька делегація Сенату США прибула у понеділок 17 січня до Києва. До делегації, яку очолює сенатор Роб Портман, увійшли представники від обох партій - республіканці і демократи. Як вони заявили, мета візиту – підтвердити двопартійну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України перед загрозою нового російського вторгнення.

«Ми не в усьому погоджуємось, ми навіть щодо багатьох речей не погоджуємось. Але ми одностайні в тому, що ми на боці України», - сказав «Голосу Америки» член делегації, сенатор-республіканець Кевін Креймер.

«Ми хочемо своїм візитом продемонструвати, що Сполучені Штати не будуть сидіти склавши руки й спостерігати, станеться щось чи ні. Ми хочемо запобігти тому, щоб це сталося. Ми хочемо бути стримуючим фактором, знайти рішення до того, як нова війна розпочнеться», - наголосив сенатор Крамер.

За його словами, попри хвалькуваті заяви Росії, що вона не боїться санкцій, санкції проти агресора можуть бути дуже ефективними, якщо вони значні і прицільні.

А в разі нападу на Україну Росія зазнає саме таких, - сказала «Голосу Америки» сенаторка-демократка Джин Шагін.

«Якщо говорити про санкції – з боку не тільки Сполучених Штатів, але й наших союзників, - то вони матимуть потужний економічний ефект. У Конгресі лежать законопроекти, що передбачають санкції не лише проти економіки Росії, але й проти банківського сектора і проти самого Володимира Путіна та його найближчого оточення. Тобто ми говоримо про суттєві санкції, яких раніше Росія раніше ще не бачила», - зазначила Шагін.

Як додала сенаторка від Демократичної партії Емі Клобучар, «Якщо тільки Володимир Путін вирішить удатись до такого підступного, антидемократичного кроку і вторгнутися в цю країну – отримає негайні і жорсткі санкції».

Як нагадала сенаторка Клобучар, підтримка Сполучених Штатів Україні – це сотні мільйонів доларів військової допомоги, летальна зброя, обмін розвідувальними даними.

«Літак з американською військовою допомогою прибув в Україну минулого тижня; на цьому тижні буде ще. І очікується ще багато, багато поставок до України від США і союзників», - сказала Емі Клобучар «Голосу Америки».

У рамках візиту делегації Сенату США до України – зустріч з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським, міністром оборони Олексієм Резніковим. Сенатори зустрінуться також з міністром енергетики Германом Галущенком для обговорення енергетичної безпеки України.