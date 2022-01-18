Фаучі: зарано говорити, чи позначить "Омікрон" останню хвилю пандемії

Головний інфекціоніст США та головний медичний радник Білого дому д-р Ентоні Фаучі вважає "відкритим питанням" те, чи допоможе "Омікрон" завершити пандемію.

"Залишається відкритим питання про те, чи стане це "вакцинацією живим вірусом", на яку всі сподіваються", - сказав експерт під час події "Давоський порядок денний" в понеділок.

Штам коронавірусу "Омікрон" є більш заразним, але, згідно до попередніми данними, цей штам спричиняє менш тяжке захворювання.

Ймовірно, COVID-19 неможливо буде повністю викорінити, але цей вірус може стати таким, який не призводить до зривів функціонування суспільства, говорить експерт.

"Повного викорінення цієї хвороби не буде. Сподіваємось, вона перейде у такий невеликий рівень, який не заважає нормальному соціальному, економічному та іншому спілкуванню один з одним. Як на мене, це можна назвати нормою".

Чи допоможе поширення цього штаму завершити пандемію, залежатиме від того, чи виникнуть нові штами, говорить Фаучі. "Сподіваюсь так і буде. Однак, це станеться лише якщо ми не отримаємо інший штам, який оминає імунну відповідь на попередній", - додає він.

В понеділок в інтерв'ю французькому виданню BFM TV голова компанії Pfizer Альберт Бурла заявив, що "найбільш імовірно" коронавірус перебуватиме в суспільстві багато років, але ця хвиля пандемії буде останньою, яка потребуватиме обмежень.

Наразі 98% заражень на COVID-19 у США припадає на "Омікрон", повідомляють Центри США з контролю над захворюваннями. Станом на 12 січня 2022 року середня добова кількість заражень за сім днів перевищувала 780 000, що на 33% більше, ніж середня добова кількість за попередні сім днів.