Генсек НАТО запросив учасників Ради НАТО-Росія провести додаткові зустрічі

"Коли напруга висока, діалог тим більш важливий", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ під час спільної прес-конференції з німецьким канцлером Олафом Шольцем у вівторок.

Загроза конфлікту в Європі залишається високою, через "непояснене і невиправдане" нагромадження Росією сил поблизу України, заявив він. Столтенберґ закликав членів Ради НАТО-Росія провести низку зустрічей. Перша зустріч Ради після довгої перерви відбулась минулого тижня.

Наступні зустрічі можуть стосуватись посилення цивільного та військового спілкування з Росією, зменшення ризиків і посилення прозорості військової діяльності, зменшення можливостей для кібернападів, а також обміну брифінгами про навчння, роззброєння та нерозповсюдження зброї.

Столтенберґ підкреслив, що кожна країна має право обирати власний шлях, і що НАТО продовжить захищати союзників. Раніше у спілкуванні з Заходом Росія висувала вимогу нерозширення НАТО.

Столтенберґ та Шольц закликали Росію до деескалації. "Очевидно, що буде сплачено високу ціну і буде обговорюватись все у випадку військового вторгнення до України", - сказав Шольц.