США передали Україні ще майже мільйон доз вакцин Pfizer

Ще майже мільйон доз вакцин Pfizer проти COVID-19 надійшли від США до України, повідомляє посольство США.

"Ця поставка ЮНІСЕФ через глобальний фонд COVAX є частиною глобальної допомоги у забезпеченні українців важливим захистом від хвороби, особливо під час поширення варіанту Omicron", - йдеться в повідомленні відомства у Twitter.

Станом на початок року США надали Україні 2,2 млн вакцин в рамках програми COVAX, згідно з даними ООН. Агенція міжнародного розвитку США USAID виділила 10 млн дол на підтримку зусиль з вакцинації в Україні. Ця допомога, зокрема включає доставку, через програму ЮНІСЕФ, 14 морозильників для зберігання вакцини Pfizer. Такі морозильники здатні підтримувати температуру -86 градусів за Цельсієм.