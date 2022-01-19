В Держдепі занепокоєні, що Росія може атакувати Україну з території Білорусі

В Держдепартаменті США занепокоєні пересуванням російських військових сил в напрямку до Білорусі. Про це заявив високопосадовець відомства під час брифінгу для преси у вівторок.

"Повідомлення про пересування російських військових в напрямку до Білорусі, як заявляється в рамках регулярних спільних військових навчань, викликають занепокоєння, - заявив посадовець. - Час привертає увагу і, звичайно, непокоїть, що Росія може мати намір розмістити військових в Білорусі під приводом спільних військових навчань, щоб потенційно атакувати Україну з півночі".

Посадовець заявив про неприпустимість участі Білорусі в такому нападі і запевнив, що США в поінформували владу Білорусі про свою позицію.

Він відзначив, що пересування російських військ не можна назвати звичйними навчннями. "Нагромадження 100 000 військовиї вздовж українського кордону в поєднанні з пересуванням військ до Білорусі у вихідні - ця кількість, звичайно, виходить за рамки очікувань щодо звичних тренувань", - наголосив він. Посадовець відзначив, що звичні військові навчання вимагають попередження за 42 дні, якщо йдеться про 9 000 військових, а при більше 13 000 військових необхідне міжнародне спостереження. "Такий вигляд мають нормальні навчання. Тут щось інакше", - додав він.

Напередодні речниця Білого дому заявила, що ситуація є "надзвичайно небезпечною" і Росія може у будь-який час напасти на Україну. Наразі з візитом в Україні перебуває держсекретар США Ентоні Блінкен. Після зустрічей з українськими посадовцями та працівниками Посольства США, Блінкен планує здійснити візит до Берліна а також зустрітись з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим в Женеві. Під час зустрічі з Лавровим "Держсекретар Блінкен закликає Росію негайно зробити кроки для деескалції", - заявила Псакі у вівторок.