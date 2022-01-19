США та Європа готові об'єднано відповісти на подальшу агресію Росії проти України - Карпентер

Захід готовий відповідати швидко та потужно у разі, якщо Кремль вирішить вдатися до подальшої агресії проти України, каже посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер.

Якщо вони (Росія-ред. ГА) вирішить вторгнутись в Україну, на них чекають жорсткі, широкомасштабні, безпрецендентні наслідки, цілий спектр різного роду наслідків.

«Існує два чітких шляхи. І це вибір Кремля. Якщо вони приймуть рішення далі вторгнутись в Україну, на них чекають жорсткі, широкомасштабні, безпрецедентні наслідки, цілий спектр різного роду наслідків. По-перше, це санкції та фінансові покарання, обмеження на експорт, які зашкодять російській економіці, політичні, дипломатичні та військові наслідки. Російське повторне вторгнення - повторне, тому що вони вже в Україні - але ескалація конфлікту призведе до змін у позиціях НАТО на східному фланзі. Інший шлях – це деескалація, діалог і дипломатія, і це те, чого ми хочемо досягти на рівні ОБСЄ, НАТО та у двосторонніх розмовах», - каже дипломат.

Він зазначив, що США, європейські та навіть азійські партнери вже визначились із санкційним пакетом, втім зауважив, що публічно про деталі цих обмежень говорити не варто. Разом з тим, посол зауважив, що Захід готовий до діалогу, якщо Росія добросовісно обере шлях дипломатії.

Ми не будемо іти на компроміс щодо наших фундаментальних принципів – право України вибирати свої власні союзи, наша рішуча, непохитна підтримка її суверенітету та територіальної цілісності

«Дипломатичний шлях залишається можливим. Росіяни, очевидно, поклали на стіл певні пропозиції відносно того, чого вони очікують. Вони направили ці тексти міжнародним ЗМІ, щоб всі могли побачити, на що вони розраховують. Але, звичайно, ми не будемо іти на компроміс щодо наших фундаментальних принципів – право України вибирати свої власні союзи, наша рішуча, непохитна підтримка її суверенітету та територіальної цілісності. Це все навіть не розглядається. Ми не будемо ані відкрито, ані мовчазно брати участь у розподілі сфер впливу. Але ми вважаємо, що є певні занепокоєння, які висловила Росія щодо позицій НАТО, проведення навчань, це ми можемо обговорювати з точки зору прозорості, зменшення ризиків, комунікації у випадках криз…Це все у майбутньому. Наразі ж ми посилаємо сигнал, що ми зацікавлені у серйозному діалозі», - каже дипломат.

Карпентер також зауважив, що США та європейські партнери мають абсолютно однакове бачення ситуації та діють скоординовано відносно Росії.

Захід наразі абсолютно об'єднаний. Всі західні країни наразі не мають бажання толерувати подальшу агресію (Росії-ред. ГА) в центрі Європи

Захід наразі абсолютно об'єднаний. Всі західні країни наразі не мають бажання толерувати подальшу агресію (Росії-ред. ГА) в центрі Європи

«Ця ескалація та риторика, яка лунає від російських колег, лише об’єднала західні країни – наших партнерів в НАТО, та навіть ширше коло. Ви чуєте заяви від Швеції, Фінляндії, від інших західних партнерів. Захід наразі абсолютно об'єднаний. Всі західні країни наразі не мають бажання толерувати подальшу агресію (Росії-ред. ГА) в центрі Європи», - запевняє Карпентер.