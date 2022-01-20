Байден роз’яснив свою заяву щодо відповіді на можливу подальшу агресію Росії проти України - NSC

Президент США мав на увазі «різницю між військовими/невійськовими діями/ діями бойовиків/кібердіями росіян».

Таке роз'яснення від президента США опублікувала у Twitter речниця Ради національної безпеки США Емілі Гоум у відповідь на коментар стосовно заяви Байдена щодо різних видів можливої подальшої агресії Росії проти України.

Вона уточнила, що «такі дії [Росії] отримають відповідну реакцію у координації з союзниками та партнерами».

Під час спілкування з пресою, присвяченому річниці інавгурації, у середу, Байден заявив, що «Росія зіткнеться з наслідками» у випадку подальшої агресії проти України і сказав, що відповідь залежатиме від того, що саме Росія зробить.

«Одна справа, якщо це невеликий напад (minor incursion) і ми, зрештою, мусимо розбиратись, що робити і чого не робити і так далі», - заявив президент США.

«Якщо ж Вони зроблять те, на що вони здатні з силами, які вони накопичили на кордоні, це буде катастрофою для Росії», - додав він. Байден підкреслив, що США «вже надали більше 600 млн дол складного оборонного устаткування Україні».

В заяві Білого дому, виданій після прес-конференції Байдена також підкреслюється - президент США «чітко заявив російському президентові: якщо будь-які військові сили перейдуть український кордон, це означатиме поновлення вторгнення і це отримає швидку, жорстку і об‘єднану відповідь від Сполучених Штатів та союзників».

Речниця Білого дому Джен Псакі підкреслила, що Байден знає, що росіяни можуть вдатись до дій, які не включають військову агресію, такі як кібернапади та пара-військову тактику. «Сьогодні він підкреслив, що такі дії російської агресії отримають рішучу, відповідну та об‘єднану відповідь», - йдеться в заяві.

Під час прес-конференції Байден також заявив, що, на його думку, Путін не хоче «повномасштабної війни», але він «намагатиметься випробувати США та НАТО якомога серйозніше». «Але, гадаю, від заплатить серйозну і важку ціну за це, і він не знає, чого це йому коштуватиме. Гадаю, він пошкодує, якщо це зробить», - додав Байден.