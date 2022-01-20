Уряд США сказав виробникам мікрочіпів готуватись до можливих обмежень щодо Росії - Reuters

Посадовці Ради національної безпеки США (NSC) попередили Асоціацію індустрії напівпровідників США, що їм варто готуватись до безпрецедентних дій проти Росії, в разі її подальшого вторгнення до України. Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформацію Асоціації.

"NSC прямо і жорстко описали серйозність ситуації, з якою вони мають справу в Україні і зазначили, що ситуація є надзвичайною і потенційно йдеться про найгірше вторгнення через кордон з часів Другої світової війни", - наводить Reuters текст електронного повідомлення директора Асоціації членам.

Асоціація звернулась до уряду США за роз'ясненнями, після того, як у ЗМІ з'явились повідомлення про можливе запровадження експортних обмежень щодо Росії, подібних до тих, які діють проти Ірану та Північної Кореї а також розширення повноважень уряду на блокування товарів іноземного виробництва, подібних до тих, що діють щодо китайської компанії Huawei, пише видання.

Речниця Білого дому не підтвердила Reuters інформацію про дзвінок, але зауважила, що будь-які деталі можливих заходів проти Росії, які потрапляють у публічний доступ "лише демонструють значну деталізацію та серйозність з якою ми обговорюємо і готуємось запровадити значні заходи в координації з нашими союзниками та партнерами".

В разі подальшого вторгнення Росії до України, США розглядають можливість запровадження проти Росії екномічних та фінансових санкцій а також обмеження на експорт, заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва цього тижня.

На початку січня The Wall Street Journal з посиланням на поінформованих осіб, писало, що уряд США розглядає можливість заблокувати експорт до Росії товарів із певним вмістом американської продукції і обмежити доступ до сучасних мікрочіпів, які використовуються у літаках, електронних приладах. Подібну інформацію публікували і інши західні ЗМІ, включаючи NYT, Bloomberg.

В статті використано інформацію Reuters