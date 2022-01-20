Імунітет після хвороби краще захищав від штаму "Дельта", ніж вакцинація, але вакцини надають більш безпечний захист- дослідження CDC

Експерти Центрів США з контролю над зхворюваннями (CDC) проаналізували дані більш ніж 1 мільйона пацієнтів у США за період з травня по листопад 2021 року, час, коли поширення у США набув штам COVID-19 "Дельта", а бустерна вакцинація широко не застосовувалсь.

Результати дослідження, опублікованого в середу, вказують, що найкращий захист від штаму "Дельта" мали особи, які раніше перехворіли на COVID-19 а також отримали щеплення.

Природний імунітет показав дещо кращий захист від "Дельти", ніж вакцинація, зауважили дослідники. "Експерти спершу дослідили минулі зараження, підтверджені лабораторним тестом стном на весну 2021 року, - заявив д-р Бенджамін Силк, директор CDC з питань нагляду та аналітики під час спілкування з пресою в середу, - коли в країні переважав штам "Альфа". До штаму "Дельта", вакцинації від COVID-19 надавали кращий захист проти наступних заражень, ніж пережита інфекція. Влітку та восени 2021 року, коли штам "Дельта" домінувв в країні, попередня інфекція надавала кращий захист від наступної інфекції, ніж вакцина". Ті, хто не перехворів і не мав щеплення, мали найменший захист.

Дослідники зауважують, хоч вірус COVID-19 може змінюватись і можуть з'являтись нові штами, вакцинація є "найбільш безпечним способом уникнути майбутнього інфікування SARS-CoV-2, госпіталізацій, тривалої хвороби та смерті".

Дослідження не враховує дані штаму "Омікрон". В CDC оголосили, що дослідження щодо цього штаму буде оприлюднено згодом.