США ввели санкції проти чотрьох українців за допомогу ФСБ в дестабілізації України

Четверо українців, включаючи двох членів Верховної Ради, потрапили під санкції США, через те, що вони "діяли за вказівкою ФСБ на підтримку небезпечних та дестабілізуючих операцій впливу Росії, спрямованих на те, щоб зашкодити не лише Україні, але і основоположним принципам демократії", повідомили в Держдепі США.

Санкції введено проти Тараса Козака, Олега Волошина, Володимира Олійника та Володимира Сівковича.

"Перед можливим подальшим вторгненням до України, - йдеться в повідомленні Держдепу, - російські розвідслужби, в основному Федеральна служба безпеки (ФСБ), яка перебуває під санкціями США, долучають українців на ключових посадах, щоб отримати доступ до чутливої інформації. ФСБ використовує цих посадовців, щоб створити нестабільність в Україні", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Сполучені Штати вживають заходів, щоб виявити і протистояти російській небезпечній та загрозливій кампанії впливу та дезінформації в Україні", - сказав заступник міністра фінансів США Уоллі Адеємо.

Міністерство фінансів США, зокрема, зазначає, що Козак, який контролює декілька телевізійних каналів в Україні, підтримував план очорнити кількох високопосадовців, близьких до українського президента Володимира Зеленського. Він, як і Волошин та Сивкович, також поширювали неправдиву інформацію про президентські вибори США.

Володимир Олійник, колишній український посдовець, який тепер мешкає в Москві, в 2021 році, за інформацією уряду США, за вказівкою ФСБ, збирав інформацію про українську критичну інфраструктуру.

Володимир Сівкович, колишній заступник секретаря РНБОУ, в 2021 році працював з мережею російських діячів розвідки і просував ідею офіційно здати Крим Росії в обмін на зменшення кількості підтримуваних Росією сил на Донбасі.