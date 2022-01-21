Переговори Блінкена і Лаврова розпочалися в Женеві

У Женеві розпочалися переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Переговори відбуваються за участю членів делегацій.

Лавров на початку зустрічі заявив, що хоче обговорити з держсекретарем питання про так звані «гарантії безпеки» для Росії. Він сказав, що не очікує від зустрічі прориву, але сподівається, що вона допоможе зʼясувати позицію США.

Блінкен, зі свого боку, сказав, що зустріч є частиною зусиль США та їхніх союзників щодо запобігання новій агресії Росії проти України. Він знову повторив, що у разі вторгнення в Україну Росія зустріне швидку та єдину відповідь з боку союзників. Блінкен також сказав, що порушить тему громадян США, які перебувають у російських колоніях. За словами держсекретаря, він не очікує, що всі розбіжності будуть подолані під час однієї зустрічі, проте пошуки дипломатичного вирішення конфлікту необхідно продовжувати.

Перед відбуттям до Женеви Блінкен зауважив, що не очікує прориву в переговорах, які, за його словами, «підібʼють підсумки того, де ми перебуваємо» і «визначать, чи дійсно ми можемо продовжувати йти дипломатичним шляхом до вирішення цієї кризи». Росія може вибрати шлях «дипломатії та діалогу» або «конфронтації та наслідків», сказав Блінкен в інтерв’ю німецькому телебаченню ZDF під час візиту до Берліна 20 січня.

Раніше цього тижня в Білому домі заявили, що Росія в будь-який момент може почати наступ на Україну. Водночас США сподіваються, що президент Росії Володимир Путін обере дипломатію, а не подальше протистояння.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО гарантій безпеки, зокрема, не розширювати Альянс на схід. НАТО т США заперечують прво вето третіх сторін на розширення Альянсу.