Прокурори США вимагають вилучити 6 млн дол, буцімто вкрадених з "Приватбанку"

Влада США подала цивільний позов на вилучення коштів до Окружного суду Південної Флориди. В позові зявляється, що 6 млн дол отримані від продажу комерційної нерухомості в Далласі, штат Техас, за нерухомість, яку "утримували та ремонтували за кошти вкрадені шахрайаським чинм на основі порушень правил щодо протидії відмиванню коштів на федеральному рівні".

Це четвертий такий позов, пов'язаний з подіями навколо "Приватбанку", заявили в Міністерстві юстиції США. В серпні 2020 року, США подали два позови у Південному окрзі Флориди, де заявили, що комерційна рерухомість в Далласі а також в Луївіллі, штат Кентуккі, були придбані за кошти, незаконно отримані з українського "Приватбанку". Третій такий позов було подано в грудні 2020 року стосовно нерухомості в Клівленді, Огайо. Новий позов стосується оплати за ремонт та покращення нерухомості "Стеммонс Тауерз" в Далласі.

Справу ведуть прокурори Ініціативи повернення активів від клептократії в партнерстві з відділом боротьби з відмивання коштів і повернення активів а також правоохоронцями федерального рівня США та у співпраці з прокуратурами США, які працюють над вилученням коштів отриманих в результаті корупції іноземних посадовців, і, там де доцільно, працюють з використння цих повернутих активів на благо людей, які постраждали від такої корупції та зловживань владою, повідомили у американському відомстві.