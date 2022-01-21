Блінкен провів зустріч з Лавровим в Женеві 

Зустріч Держсекретаря США Ентоні Блінкена з міністром зкордонних справ Росії Сергієм Лавровим тривала близько 90 хвилин.

Перед зустріччю Блінкен заявив, що спілкування є частиною зусиль США та союзників щодо запобігання новій агресії Росії проти України. Він знову повторив, що у разі вторгнення в Україну Росія зустріне швидку та єдину відповідь з боку союзників. "Ми всі віддані рівною мірою шляху дипломатії та діалогу, щоб спробувати розв'язати наші розбіжності, але ми так само готові, якщо це виявиться неможливим, і Росія вирішить йти шляхом агресії проти України, до об'єднаної, швидкої та жорсткої відповіді", - зазначив Блінкен на початку зустрічі.

Напередодні Блінкен висловлював сумніви стосовно того, що зустріч може розв'язати питання двосторонніх відносин. За словами державного секретаря США, "складні проблеми з якими стикають сторони не вдасться вирішити швидко".

"Я не думаю, що ми вирішимо їх завтра у Женеві. Але ми можемо зміцнити наше порозуміння, а це у поєднанні з деескалацією нарощування російської військової присутності на кордонах України може відвернути нас від цієї кризи найближчими тижнями", - сказав Блінкен.

"Ми перебуваємо на вирішальному етапі", - заявив Блінкен про протистояння між західними країнами та росією через нагромадження російських військ на кордоні з Україною.

МЗС Росії заявив, що відносини між Москвою та Вашингтоном наблизились до "небезпечної критичної межі" і звинуватив у цьому США. В четвер прес-секретарка російського МЗС Марія Захарова заявила, що заява України та Заходу про можливий напад Росії на Україну є "прикриттям для підготовки власних масштабних провокацій, включаючи військового характеру",

В статті використано матеріал англомовної служби Голосу Америки, Радіо Свобода