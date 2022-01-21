США звинуватили білоруських посадовців в авіаційному піратстві

У США висунули обвинувачення чотирьом білоруським чиновникам в авіаційному піратстві за зміну курсу рейсу Ryanair 4978 в травні 2021 року з метою заарештувати білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича.

"Високопосадовці Білорусі змовились використати надуману загрозу бомби, щоб незаконним чином змінити курс пасажирського рейсу, на якому були американські громадяни, щоб заарештувати білоруського дисидента", - йдеться в повідомленні американського Мін'юсту.

Серед обвинувачених: Леонід Чуро, Олег Казючиць, генеральний директор та заступник генерального директора Державної аеронавігаційної служби Білорусі а також Андрій Лну та Фну Лну, співробітники держбезпеки.

"З початку польотів, країни у світі координували свої зусилля, щоб забезпечити безпеку літаків, - заявив прокурор Південного округу Нью-Йорка Деміан Вільямс. - Обвинувачені зневажили цими стандартами, коли відвернули літак з невідповідною метою репресій проти опозиції та свободи слова".

За інформацією слідчих США, Чуро особисто повідомив про неправдиву загрозу бомби Мінський диспетчерський центр, перед вильотом рейсу з Афін і дав вказівку змінити курс рейсу і посадити літак в Мінську. Роль Казючиця полягала в фальсифікції повідомлень про інцидент, щоб приховати роль білоруських служб безпеки у зміні курсу рейсу. Андрій та Фну Лну допомагали у здійсненні цих планів.

"Слідство ФБР виявило детальну операцію, яка наразила пасажирів з багатьох країн, включаючи США, на реальність терористичних загроз. Це не лише зухвале порушення законів США, але і надзвичайно небезпечно для всіх, хто літає літками, - заявив зступник директора Офісу ФБР в Нью-Йорку Майкл Дрісколл. - Наступний пілот, який отримає дзвінок з вежі про небезпеку, може засумніватись у тому, чи справжня ця надзвичайна ситуація, що наражає життя людей на небезпеку".

США, Європейський Союз, Канада та Велика Британія засудили дії білоруського режиму і влітку 2021 року запровадили новий раунду санкцій проти фізичних та юридичних осіб Білорусі у зв'язку з примусовою посадкою літака авіаліній Ryanair, арештом незалежного журналіста Романа Протасевича та репресіями з боку режиму Лукашенка. Росія висловилсь на підтримку дій білоруської влади в інциденті.

17 січня 2022 року Міжнародна організація цивільної авіації ІСАО видала детальний звіт щодо інциденту.