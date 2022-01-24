США можуть посилити військовий контингент на сході Європи - ЗМІ

США можуть спрямувати декілька тисяч військових до Східної Європи з метою стримування Росії. Про це першим повідомило видання The New York Times з посиланням на інформацію посадовців США. Посадовці оборонного відомства США, йдеться в публікації, на брифінгу для президента США Джо Байдена в суботу окреслили можливі варіанти дій в регіоні. Серед пропозицій - відправка туди від 1000 до 5000 військових, повідомляє видання. Плани спрямувати більше військових до України не розглядаються, йдеться в публікації.

NPR, з посиланням на посадовця адміністрації США, також вказує, що Байден розглядає можливість відправки військових до Східної Європи, зокрема в рамках передислокації з інших країн НАТО в Європі.

Країни НАТО оголосили про збільшення військової присутності в регіоні і про плани надіслати додаткові кораблі та винищувачі до місць розташування свого контингенту на сході Європи. Про це йдеться в заяві НАТО 24 січня.

В заяві вказується - Сполучені Штати дали чітко зрозуміти, що також розглядають можливість збільшити військову присутність на сході Альянсу.

Під час прес-конференції минулого тижня Байден заявив, що США збільшать кількість військових у країнах східного флангу НАТО у випадку подальшої агресії Росії проти України. "Ми справді збільшимо кількість військових в Польщі, Румунії, і так далі, якщо він [Путін] справді просунеться, бо це наш священний обов'язок за Статтею 5 - захищати ці країни". Він додав: "такого обов'язку щодо України немає, але нас дуже непокоїть те, що відбувається в Україні".

США надають Україні військову допомогу. Цими вихідними другий літак зі зброєю від Сполучених Штатів приземлився в Україні, повідомив у своєму твітері міністр оборони Олексій Резніков.

«Друга пташка в Києві! Понад 80 тонн зброї для зміцнення обороноздатності України від наших друзів у США!» – написав міністр у своєму твітері.