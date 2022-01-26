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У Держдепі відповіли на питання, чи утримається Путін від нового нападу проти України на час Олімпійських ігор

Речник Держдепу Нед Прайс

Раніше Літні Олімпійські ігри не стримали Путіна від нападу на іншу незалежну країну, вказав речник Державного департаменту США Нед Прайс, відповідаючи на питання про те, чи є відомості, що Росія утримається від нового вторгнення до України протягом Олімпійських ігор, що триватимуть в Пекіні з 4 по 20 лютого.

"Це питання краще ставити Володимиру Путіну, - сказав Прайс. - Ми не маємо передбачати, що він зробить, або чого не робитиме. Однак, є простий історичний факт, про який згадав держсекретар Блінкен пару днів тому - раніше Літні Олімпійські ігри, наскільки я пам'ятаю, не стримали Володимира Путіна від агресії проти іншої незалежної країни. Тому, гадаю, варто запитати Володимира Путіна".

В 2008-му році, за тиждень перед початком літніх Олімпійських ігор в Китаї, Росія провела напад на Грузію. Аргесія РФ проти України розпочалась після закінчення Олімпійських ігор, що відбувались в Сочі, 2014 року, зауважує Politico.

Раніше видання Bloomberg повідомило, з посиланням на дипломата, що президент Китаю Сі Цзіньпін звернувся до Путіна з проханням не нападати на Україну протигом ігор, однак в понеділок Міністерство закордонних справ Китаюзаперечило ці заяви і назвало їх "очорненням та провокацією проти китйсько-російських відносин".

Росія не приєдналсь до дипломатичного бойкоту ігор, про який оголосили деякі інші країни, включаючи США. В рамках бойкоту, країни не будуть надсилати офіційні делегації на ірги, ле спортсмени братимуть участь в іграх.

Путін планує відвідати церемонію відкриття ігор в Пекіні. Очікується, що він та Сі Цзіньпін проведуть двосторонню зустріч під час візиту російського президента.

Росія збільшує контингент своїх сил на кордоні України та в Білорусі. США, НАТО, ЄС докладають зусиль, спрямованих на стримання Путіна від нової агресії в Україні. Президент США Джо Байден заявив, що готовий розглянути запровадження санкцій проти президента Росії Володимира Путіна особисто у разі оновленого нападу Росії на Україну. При цьому Джо Байден наголосив, що Сполучені Штати Америки не мають намір розміщувати американські війська, чи війська НАТО, в Україні.

"Але будуть серйозні економічні наслідки", - заявив Байден, вказавши, що такі наслідки послідують, як за спробою захопити всю Україну так і за "значно менше".

У Росії заперечують плани нового вторгнення в Україну.

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