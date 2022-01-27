США: "Північний потік-2" не запрацює у випадку подальшого вторгнення Росії до України

"Якщо Росія будь-яким чином вторгнеться до України, "Північний потік-2" не запрацює", - заявив речник Держдепу Нед Прайс в інтерв'ю журналісту NPR Арі Шапіро.

Прайс підкреслив - наразі газ не йде по "Північному потоку-2" і це "важіль впливу для нас. Це важіль впливу для Німеччини. Це важіль впливу для трансатлантичної спільноти. Варто чітко вказати, що це не є важелем впливу для Володимира Путіна".

Посол Німеччини у США Емілі Габер також висловила рішучий намір притягнути Росію до відповідальності у випадку використання Росією енергетики в якості зброї, або порушення суверенітету України. Вона зявила про можливість заходів і проти "Північного потоку-2" та нагадала відповідні заяви канцлера Німеччини Олафа Шольца та міністра закордонних справ країни Анналени Бербок.

"Олаф Шольц та Анналена Бербок чітко вказали - ніщо не усувається з розгляду, навіть "Північний потік-2", - написала дипломат у Twitter.

Вона нагадала про спільну заяву США та Німеччини, спрямовану на обмеження шкоди від "Північного потоку-2".

"США та Німеччина спільно заявили минулого літа: якщо Росія використовуватиме енергетику в якості зброї, або іншим чином порушить суверенітет України, Росія муситиме сплатити високу ціну", - додала Габер.

В інтерв'ю NPR Прайс також наголосив на тому, що США надають допомогу Україні. Так, минулого року було надано більше 650 мільйонів доларів, мйже 300 тонн, оборонної допомоги. США також надали дозвіл союзникам постачати українцям обладнання американського виробництва, а також працюють над новими санкціями проти Росії, які будуть введені у випадку подальшої агресії.

"Заходи, про які йдеться, значно перевищують те, що ми втілили в 2014 році у відповідь на російську агресію проти України", - додав він.

В статті використано матеріал NPR