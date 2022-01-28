США скликають засідання РБ ООН щодо безпекової ситуації навколо України

Сполучені Штати скликали на понеділок засідання Ради Безпеки ООН, для того, щоб обговорити ситуацію навколо України.

"Більше 100 000 російських військових розміщено на українському кордоні і Росія проводить інші дестабілізуючі дії націлені проти України, що становить чітку загрозу для міжнародного миру, безпеки та Статуту ООН", - заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

"Ми невпинно продовжуємо прагнути дипломатії та деескалації напруги перед лицем серйозної загрози для миру в Європі та світі і Рада Безпеки ООН є критично важливою платформою для дипломатії", - йдеться в заяві Томс-Грінфілд, виданій в четвер.

Посол закликала членів РБ уважно розглянути ситуацію та вплив можливої подальшої агресії Росії на Україну, Росію та Європу та "на основні зобов'язання та принципи міжнародного порядку"

Росія є одним із п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН і має право вето на рішення. Наступного місяця Росія головуватиме в РБ ООН, однак, заявляла раніше Грінфілд, це не впливатиме на обов'язок цього органу "реагувати на ситуацію навколо України згідно зі Статутом ООН".

США заявляють, що збільшення контингенту РФ на кордоні з Україною триває. За минулу добу кількість військових збільшилась на заході Росії та в Білорусі, заявив речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу для преси у четвер.

Росія заперечує плани проводити нові напади на Україну.