Байден: США найближчим часом надішлють військових до Східної Європи

Президент США Джо Байден повідомив, що вже найближчим часом надішле військові сили США до країн НАТО на сході Європи. "Я переведу військових до країн НАТО у Східній Європі найближчим часом", - заявив Байден журналістам у п'ятницю у відповідь на питання про можливі строки такої передислокації.

Росія може напасти на Україну майже без попередження. Таку оцінку ситуації на українських кордонах озвучив Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі під час брифінгу в Пентагоні в п'ятницю. Він додав, що США не бачили такого масштабного скупчення російських військ з часів «холодної війни».

Міллі також закликав Кремль утриматись від нового вторгнення: "Ми наполегливо закликаємо Росію відступити та досягати врегулювання за допомогою дипломатії. Збройні сили завжди мають бути останнім засобом. Успіх у цьому питанні досягається завдяки діалогу".

Міністр оборони США Ллойд Остін підкреслив - Сполучені Штати готові направити додаткові сили в країни східного флангу НАТО, але планів залучити американських військових у бойових операціях в Україні адміністрація не має.

Пентагон привів у бойову готовність 8 500 тисяч військових США, для можливої відправки до Східної Європи, повідомляли у відомстві.