Газова війна Путіна. Загроза для єдності Європи і шлях нового нападу на Україну, говорять експерти

На тлі загрози нової наземної агресії Росії проти України, інша війна вже в розпалі - Путін активно використовує енергетику для того, щоб похитнути єдність Європи та США, ускладнити запровадження санкцій у випадку нової агресії Росії. Одним з елементів такої агресії може стати удар по українській енергетиці. В Білому домі назвали фізичний зрив газотранзиту через Україну одним із можливих сценаріїв ескалації, який спричинить найбільш руйнівний вплив на європейський ринок газу.

Напад на український газопровід є ймовірним, говорить Аура Сабадус, аналітик Міжнародної служби вивчення сировинних ринків, ICIS, Лондон. Однак, навіть у випадку масштабних економічних санкцій, які обіцяють Європа та США, Росія, скоріш за все, не буде повністю перекривати надходження газу до Європи, адже це боляче вдарить по валютних надходженнях Росії, погоджуються оглядачі.

А от удар по українському газопроводу ймовірний, бо також "дасть Росії нагоду вийти з довгострокового контракту", - додає Сабадус в коментарі Голосу Америки. Вона нагадує - за умовами теперішнього контракту на транзит газу через Україну, який діє до 2024 року, Росія повинна резервувати потужності і платити, навіть якщо вона їх не використовує. "Тому цей напад може виявитись гарною відмовкою, щоб вийти з контракту", - додає експертка.

Росія прагне зруйнувати єдність Європи та США з питання можливих санкції у випадку нападу на Україну, вказують експерти. Путін використовує газ, щоб погрожувати Європі і особливо тим, хто може грати роль в схваленні "Північного потоку-2", переконана Дебра Кейган, колишня високопосадовця Держдепу а тепер експертка Трансатлантичної мережі лідерства у Вашингтоні, США. Але, зазначає Кейган в коментарі Голосу Америки, стратегія Путіна на європейському ринку має багато нюансів.

"В той час як Росія зменшує потік через існуючі трубопроводи, щоб провчити Європу, вона не робить такого з Турецьким потоком", - зауважує Кейган. Росія все ще надсилає багато газу до Болгарії, Сербії, Угорщини, Туреччини вказує аналітик. Вона переконана, що таким чином Путін прагне підтримати своїх прихильників у Європі і заручитись підтримкою Туреччини у конфлікті з Україною.

Особливо ефективною ця стратегія може виявились щодо Туреччини, говорить Кейган. Туреччина переживає економічну кризу, курс турецької ліри значно впав, а інфляція прискорилась. На цьому тлі, країна втратила газові поставки з Ірану. Ці фактори збільшують залежність Туреччини від російського газу і це може вплинути на її політику щодо Україні, побоюється Кейган. Хоча Туреччина і виступає на підтримку кримських татар і надала Україні дрони, вона не перекриває доступ у Чорне море для військових кораблів, зазначає вона.

Поєднання політичних амбіцій Кремля та комерційних "Газпрому" було видно в ситуації з Молдовою, де новий проєвропейський уряд викликав роздратування Кремля, вказує Кейган. Щоб отримати довгострокові контракти, які є більш вигідними, ніж спотові, вони «викручували руки Молдові минулі два місяці і тепер зв’язали Молдову довгостроковим контрактом а також великим боргом перед Росією", - додає Кейган. Посадовці Молдови в жовтні заявляли, що Росія використовує питання газу для політичного тиску на владу країни. Росія відкидає звинувачення.

США та Європа готуються до погіршення енергетичної кризи в Європі, внаслідок подальшої агресії Росії проти України.

Президент США Джо Байден та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступили зі спільною заявою, в якій заявили про підтримку європейської енергобезпеки.

Лідери США та ЄС вказали на спільну роботу із протидії "шокам" в сфері енергопостачання, які "можуть виникнути в результаті подальшого вторгнення Росії до України". Зокрема йдеться про поставки газу до ЄС із різних джерел у світі а також співпрацю в сфері поставок зрідженого газу.

Європа ж, зі свого боку, заявила про намір розвивати термінали, які дозволять приймати більше зрідженого газу. Саме нестача таких потужностей, вказують експерти, обмежує можливі додаткові поставки газу до Європи.

"В січні імпорт зрідженого газу до Європи був практично рекордним і половина прийшла зі США", - вказує Сабадус. Вона зазначає – рекордні поставки повністю завантажили європейські потужності терміналів зрідженого газу.

Білий дім повідомив, що США закликали постачальників зрідженого газу збільшити поставки до Європи у випадку, якщо Росія ще більше обмежить надходження газу. "Це все комерційні компанії", які орієнтуються на вигоду вказує Сабадус. Вона згадує минулорічну ситуацію, коли ціна на зріджений газ в Азії була значно вище європейської і багато вантажів пішло туди.

США також прагнуть долучити додаткові поставки неросійського газу інших регіонів світу - від Північної Африки до Близького Сходу, Азії. Президент США Джо Байден планує зустрітись з керівником Катару в Білому домі 31 січня. Серед питань для обговорення - забезпечення стабільності світових енергопоставок, повідомили в Білому домі.

Не дозволити енергетичному питанню розділити США та Європу в стримуванні Росії – складне завдання, але досяжне, погоджуються експерти

Ці зусилля важливі, говорить Кейган, але зауважує, що США варто підтримати єдність з європейцями і самим шукати альтернативні джерела енергоресурсів. США збільшили поставки російської нафти, після того, як в 2019-му році були запроваджені санкції проти Венесуели. Імпорт російської нафти та нафтопродуктів становив 11% загального відповідного імпорту США з січня по жовтень 2021 року, згідно з даними Адміністрації енергетичної інформації США, які наводить S&P. Кейган переконана – Америка може вжити заходів, щоб полегшити можливості для своїх компаній закуповувати нафту у постачальників з інших країн.

В спільній заяві Байден та фон дер Ляєн також наголосили на "спільній меті забезпечити українську енергобезпеку і інтеграцію України до ринків ЄС газу та електроенергії"

На тиждень Україна повністю від’єднається від мережі Росії та Білорусі, щоб побачити, чи зможе вона так працювати. Можливо, наприкінці тесту, Росія відмовить у приєднанні

Саме в сфері електроенергії атака Росії на українську інфраструктуру є ймовірною, говорить Сабадус. На лютий заплановані тестування роботи української електромережі в автономному режимі, адже Україна прагне від'єднатись від колишньої радянської електромережі.

"На тиждень Україна повністю від’єднається від мережі Росії та Білорусі, щоб побачити, чи зможе вона так працювати. Можливо, наприкінці тесту, Росія відмовить у приєднанні", - додає вона. Сабадус переконана - Україна має плани реагування на такі надзвичайні ситуації.

Не дозволити енергетичному питанню розділити США та Європу в стримуванні Росії – складне завдання, але досяжне, погоджуються експерти і вказують – багато залежатиме від позиції Німеччини.

Надію на зміцнення європейської єдності посилює і те, що в Німеччині останнім часом все частіше лунають заклики до рішучого протистояння Росії.

Посадовці США неодноразово наголошували на єдності з Європою з питання санкцій, включно з газотранзитим проектом "Північний потік-2".

"Стосовно "Північного потоку-2", ми продовжуємо проводити потужні і чіткі перемовини з нашими німецькими союзниками і хочемо чітко вказати – якщо Росія будь-яким чином вторгнеться до України, "Північний потік-2" не запрацює", - заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд під час спілкування з пресою 27 січня.

Сигнали щодо "Північного потоку-2" від нового німецького уряду були більш суперечливими. Все ж минулого тижня з потужною заявою про готовність Німеччини притягнути Росію до відповідальності у випадку використання Росією енергетики в якості зброї, або порушення суверенітету України виступила посол Німеччини у США Емілі Габер. Вона вказала на можливість заходів і проти "Північного потоку-2" та нагадала відповідні заяви канцлера Німеччини Олафа Шольца та міністра закордонних справ країни Анналени Бербок.

Україна також робить важливі кроки, готуючись до можливих перебоїв у постачанні газу, говорить Сабадус. Вона вказує та те, що зараз відбувається тестування можливостей збільшення поставок газу з Угорщини. Також є можливості розширити поставки зі Словаччини.