Україна отримала четверту партію оборонної допомоги від США

28 січня до "Борисполя" надійшла 4-та партія безпекової допомоги США. Про це повідомило посольство США у дописі у Twitter.

"Вантаж включає стрілецьку зброю та боєприпаси, - йдеться в повідомленні. - За минулий рік США виділили > $650 млн безпекової допомоги, щоб захисники України мали все необхідне на передовій".

Міністр оборони України Олексій Резніков у дописі в соцмережі заявив, що ця партія включає 81 тонну боєприпасів.

Попередні партії оборонної допомоги, що надійшли до Україні цього року від США містили сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення, повідомляли в українському оборонному відомстві. 22 січня в Україну надійшла перша частина військової допомоги від США, до якої увійшло майже 90 тонн зброї і боєприпасів.

Раніше країни Балтії отримали від Сполучених Штатів Америки дозвіл на відправку до Україну комплексів Javelin і Stinger.

У США заявляють про високу загрозу нового нападу Росії проти України. Росія може напасти на Україну майже без попередження. Таку оцінку ситуації на українських кордонах озвучив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі під час брифінгу в Пентагоні в п'ятницю. Він додав, що США не бачили такого масштабного скупчення російських військ з часів «холодної війни».