“Дійте зараз!” Десятки людей вийшли до Білого дому на мітинг в підтримку України

Перед Білим домом у Вашингтоні відбувся мітинг у підтримку України. На нього вийшли десятки людей - крім українців, в акції взяли участь американці, грузини, білоруси, казахи, литовці, азербайджанці та представники інших країн.

Як повідомили організатори події, вони вийшли до Білого дому з трьома повідомленнями. Перше - проявити єдність у спротиві агресії Росії не лише в Україні, а й в інших державах. Друге - домогтися від адміністрації Джо Байдена введення санкцій проти режиму Путіна вже зараз. Третє - наголосити на важливості збільшення військової допомоги США Україні.

В 2014 році політика “глибокої стурбованості” підштовхнула Путіна до ще агресивніших дій. Цього разу українська громада має бути активнішою.

“Я вважаю, що ми маємо сильніше підштовхувати американський уряд допомагати Україні”, - каже активіст Богдан Глоба, який приїхав на акцію зі штату Нью-Йорк. “В 2014 році політика “глибокої стурбованості” підштовхнула Путіна до ще агресивніших дій. Цього разу українська громада має бути активнішою”.

“Те, що відбувається в Україні, впливає загалом на безпеку в Європі та світі”, - додає Вікторія Савчук, яка також приєдналась до мітингу. - “Російська загроза в Україні це також загроза безпеці Америки”.

На думку Вікторії, адміністрація Джо Байдена розуміє ці ризики. “Як українка, я дуже вдячна за всю підтримку і в перемовинах, і фінансову підтримку, і підтримку з передачею зброї Україні. Але я думаю, що можна бути більш строгим у накладанні санкцій, і почати їх накладати зарах, а не після того, як Росія нападе”.

До мітингу також приєднався юрист із Вашингтона Роджер Гордон. Його дружина родом зі Львова, і, за словами Роджера, він не хоче бачити російських військ в Україні.

“Понад 25 років тому ми переконали Україну позбутись зброї масового знищення. Це передбачає дотримання певних обіцянок перед людьми, які боряться за свободу без цієї зброї”, - вважає чоловік.

Грузини - разом з Україною. Мільйони моїх співвітчизників думають про Україну і моляться за неї.

“Проблема, перед якою постала Україна - більша, ніж Україна. Вона включає всю східну Європу, і це проблема, з якою зіткнулась Грузія в 2008 році. Для світу важливо виступити проти Путіна та російської агресії”, - каже Гіоргі Ломая, представник грузинської діаспори у Вашингтоні. “Грузини разом з Україною. Мільйони моїх співвітчизників думають про Україну і моляться за неї”.

Це вже не перший мітинг в підтримку України у Вашингтоні протягом останніх тижнів. 23 січня Представники різних громадських організацій зібрались під стінами російського посольства із вимогами зупинити подальше російське вторгнення.