“Дійте зараз!” Десятки людей вийшли до Білого дому на мітинг в підтримку України

Перед Білим домом у Вашингтоні відбувся мітинг у підтримку України. На нього вийшли десятки людей - крім українців, в акції взяли участь американці, грузини, білоруси, казахи, литовці, азербайджанці та представники інших країн.
Як повідомили організатори події, вони вийшли до Білого дому з трьома повідомленнями. Перше - проявити єдність у спротиві агресії Росії не лише в Україні, а й в інших державах. Друге - домогтися від адміністрації Джо Байдена введення санкцій проти режиму Путіна вже зараз. Третє - наголосити на важливості збільшення військової допомоги США Україні.
В 2014 році політика “глибокої стурбованості” підштовхнула Путіна до ще агресивніших дій. Цього разу українська громада має бути активнішою.Богдан Глоба, активіст
“Я вважаю, що ми маємо сильніше підштовхувати американський уряд допомагати Україні”, - каже активіст Богдан Глоба, який приїхав на акцію зі штату Нью-Йорк. “В 2014 році політика “глибокої стурбованості” підштовхнула Путіна до ще агресивніших дій. Цього разу українська громада має бути активнішою”.
“Те, що відбувається в Україні, впливає загалом на безпеку в Європі та світі”, - додає Вікторія Савчук, яка також приєдналась до мітингу. - “Російська загроза в Україні це також загроза безпеці Америки”.
На думку Вікторії, адміністрація Джо Байдена розуміє ці ризики. “Як українка, я дуже вдячна за всю підтримку і в перемовинах, і фінансову підтримку, і підтримку з передачею зброї Україні. Але я думаю, що можна бути більш строгим у накладанні санкцій, і почати їх накладати зарах, а не після того, як Росія нападе”.
До мітингу також приєднався юрист із Вашингтона Роджер Гордон. Його дружина родом зі Львова, і, за словами Роджера, він не хоче бачити російських військ в Україні.
“Понад 25 років тому ми переконали Україну позбутись зброї масового знищення. Це передбачає дотримання певних обіцянок перед людьми, які боряться за свободу без цієї зброї”, - вважає чоловік.
Грузини - разом з Україною. Мільйони моїх співвітчизників думають про Україну і моляться за неї.Гіоргі Ломая, представник грузинської діаспори у Вашингтоні
“Проблема, перед якою постала Україна - більша, ніж Україна. Вона включає всю східну Європу, і це проблема, з якою зіткнулась Грузія в 2008 році. Для світу важливо виступити проти Путіна та російської агресії”, - каже Гіоргі Ломая, представник грузинської діаспори у Вашингтоні. “Грузини разом з Україною. Мільйони моїх співвітчизників думають про Україну і моляться за неї”.
Це вже не перший мітинг в підтримку України у Вашингтоні протягом останніх тижнів. 23 січня Представники різних громадських організацій зібрались під стінами російського посольства із вимогами зупинити подальше російське вторгнення.