Кіберзахист НАТО, підтримку України обговорить в Європі заступниця радника з нацбезпеки США 

Енн Нюбергер, заступниця радника з нацбезпеки США з питань нових технологій, проведе зустрічі в Брюсселі та Варшаві цього тижня, щоб обговорити з НАТО та ЄС шляхи зміцнення захисту в кіберпросторі і відповідей на можливу подальшу агресію Росії проти України, повідомили в американському уряді.

Цей візит покликаний забезпечити, щоб США, союзники та партнери були готові відповідати на надзвичайні випадки в кіберсфері, а також щоб посилити координцію та підтримку України у випадку кібернападів, заявив посадовець США.

Як раніше заявляли посадовці США, кібернапади можуть бути частиною зусиль Росії із дестабілізації та подальшого вторгнення до України.

Минулого тижня Міністерство внутрішньої безпеки США видало застереження для правоохоронців США про те, що російський уряд та пов'язані з ним діячі можуть провести кібернапади у США у відповідь на санкції, які плануються у випадку нової агресії Росії проти України, повідомили американські ЗМІ.

"За нашими оцінками Росія розгляне можливість провести кібернапади проти нашої країни, якщо вона вирішить, що відповідь США та НАТО на можливе російське вторгнення до України несе загрозу для їхньої довгострокової національної безпеки", - йдеться в повідомленні міністерства, яке цитують ЗМІ. Росія заперечує плани проведення нової агресії проти України.

В статті використано матеріали Reuters