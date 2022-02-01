"Жодна країна не несе більш широкої загрози для наших ідей, інновацій та економічної безпеки" - директор ФБР про Китай

"Жодна країна не несе більш широкої загрози для наших ідей, інновацій та економічної безпеки, ніж Китай", - про це заявив директор ФБР США Крістофер Рей у промові на відкритті виставки про історію ФБР "Від Аль Капоне до Аль Каїди" у Вашингтоні. Більше 2000 розслідувань ФБР концентруються на можливих спробах китайського уряду вкрасти американські технології, зауважив посадовець.

"Китайський уряд краде приголомшливий обсяг інформації і спричиняє глибоку шкоду, що руйнує робочі місця у широкому колі галузей, таким чином, що ми постійно відкриваємо нові справи, щоб протистояти їхнім розвідувальним операціям, майже кожні 12 годин", - додав він.

Промова в якій Рей назвав зазначив, що загроза Китаю є "більш зухвалою і руйнівною", ніж будь-коли раніше, прозвучала на тлі значної уваги американських дипломатів до загрози можливої агресії Росії проти України.

"Китай - економічна сила рівня, про який Радянський Союз ніколи і не міг мріяти", - заявив очільник ФБР, порівнюючи теперішні безпекові загрози від Китаю з часами "холодної війни".

"СРСР не виробляв практично нічого, що б хотіли купувати в Америці. Ми не інвестувати в економіки один одного і не надсилали величезну кількість студентів на навчання до університетів один одного", - додав Рей.

Китайський уряд, за словами Рея, має світову присутність та вплив, "якого варто очікувати від великої держави, але він відмовляється діяти відповідно і часто використовує свої спроможності, щоб красти та погрожувати а не співпрацювати і будувати. Ця крадіжка, ці загрози, відбуваються тут в Америці практично щодня".

Китай заперечує звинувачення у промисловому шпигунстві.

Промова прозвучала за кілька днів до початку зимової Олімпіади в Пекіні, яка має привернути більше уваги до Китаю.