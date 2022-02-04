США та союзники прискорюють безпекову допомогу Україні - Посольство США

"Сполучені Штати та їхні союзники та партнери разом прискорюють безпекову допомогу Україні для зміцнення її оборони", - зазначило Посольство США в Україні у дописі в соцмедіа. В амерканському дипломатичному відомстві додали, що США надають перевагу діалогу та дипломатії і зауважили: "Росія створила цю кризу, зібравши війська вздовж кордонів України, і вона має можливість деескалації".

Поставки обладнання Україні зі США здійснюють Пентагон в координації з Державним департаментом США, заявили в американському оборонному відомстві.

Про прибуття до України сьомої партії оборонної допомоги повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в четвер. Ця поставка складала 85 тонн боєприпасів для гранатометів, вказав він.

Резніков додав, що загальна вага амуніції, переданої Україні Сполученими Штатами Америки, починаючи з 22 січня 2022 року, становить близько 600 тонн.

Попередні партії оборонної допомоги, що надійшли до Україні цього року від США містили сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення, повідомляли в українському оборонному відомстві. 22 січня в Україну надійшла перша частина військової допомоги від США, до якої увійшло майже 90 тонн зброї і боєприпасів.

Раніше країни Балтії отримали від Сполучених Штатів Америки дозвіл на відправку до Україну комплексів Javelin і Stinger. Поставки оборонної допомоги до України збільшила і Велика Британія.

Прискорення надання безпекової допомоги Україні відбувається на тлі повідомлень про значне нагромадження Росією військ на кордоні з Україною і ескалацію напруги в регіоні. Росія заперечує плани провести новий напад на Україну.