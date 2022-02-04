Путін і китайський керівник спільно висловилися проти розширення НАТО

Росія і Китай продемонстрували узгоджену опозицію до Заходу, оприлюднивши 4 лютого спільну заяву з критикою розширення НАТО і критикою позицій Сполучених Штатів та західних держав.

Президент Володимир Путін перебуває у Пекіні і зустрівся з китайським керівником Сі Цзіньпіном з нагоди проведення у Китаї Зимової Олімпіади.

Помітно велику заяву сторони починають з твердження, що «ускладнюється становище в сфері міжнародної та регіональної безпеки, збільшується кількість глобальних викликів та загроз».

В документі нема слова Україна і не згадано про анексію Росією українського Кримського півострова, а також не міститься згадки про підтримувані Москвою сепаратистські утворення так звані ДНР-ЛНР на сході України.

Але там окремо вказано, що Росія підтверджує підтримку «принципу одного Китаю, підтверджує, що Тайвань є невід'ємною частиною Китаю і виступає проти незалежності Тайваню в будь-якій формі».

Сторони виступають проти подальшого розширення НАТО...

Китай офіційно не визнав російську анексію Криму, але стоїть на боці Росії у протистоянні з Заходом.

Не вказуючи, кого вони мають на увазі, Росія і Китай проголошують, що «деякі сили, які становлять меншість на світовій арені, продовжують... вдаватися до силової політики».

«Сторони виступають проти подальшого розширення НАТО, закликають Північноатлантичний альянс відмовитися від ідеологізованих підходів часів Холодної війни, поважати суверенітет, безпеку та інтереси інших країн, різноманітність їхніх цивілізаційно-історичних укладів, об’єктивно і справедливо відноситися до мирного розвитку інших держав», - йдеться в заяві.

Документ вказує, що Китай «розуміє і підтримує» те, що Москва називає вимогами гарантій безпеки у Європі.

Велика частина заяви містить закиди на адресу США та союзників в Азійсько-тихоокеанському регіоні.

Російський і китайський керівники проголошують себе прихильниками демократії, але зауважують на праві «народу… вибирати такі форми і методи демократії, які відповідають специфіці даної держави».

З Кремля повідомляють, що їхні переговори були «теплими» і змістовними і Путін звертався до Сі Цзіньпіна - «дорогий друг».