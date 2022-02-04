Байден: у США - рекордний ріст кількості робочих місць

Більш ніж 467 000 нових робочих місць створено у США у січні, згідно з даними Міністерства праці США, оприлюдненими в п'ятницю. Найбільшу кількість робочих місць, 151 000, було створено в галузі відпочинку та гостинності, попри очікування, що поширення "Омікрону"обмежить роботу компаній у цій галузі. В листопаді та грудні кількість нових робочих місць зросла не 709 000, згідно з переглянутими даними відомства.

Американська економіка створює робочі місця найшвидше за 40 років, відзначив президент США Джо Байден. Він назвав минулий рік найвизначнішим у створенні робочих місць за всю історію США і відзначив, що за рік його президентства було створено 6,6 млн нових робочих місць.

Безробіття минулого місяця дещо зросло - з 3,9% до 4%, оголосило Міністерство праці у п'ятницю. У відомстві, однак, зазначили, що серед причин зростання - повернення 1,4 мільйона американців на ринок робочої сили.

Тимчасом, попри загальне покращення ситуації на ринку праці, зростання економіки та фондових ринків, рівень схвалення американцями стану економіки продовжує падати. Згідно з нещодавнім опитуванням Gallup, задоволеність американців станом економіки зменшилась на 10 відсоткових пунктів з часу опитування 2021 року до 33% в 2022-му. Висока інфляція залишається основним фактором, який непокоїть американців, виявило опитування.