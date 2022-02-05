Літаки США перехопили російські літаки над Балтійським морем

Американські літаки F-15 піднялись у повітря, щоб перехопити російські винищувачі над Балтійським морем. Норвезькі та британські літаки перехопили російські літаки, які з регіону Баренцевого моря прямували до регіону Північного моря в четвер, повідомили в НАТО.

Американські F-15 встановили, що два російських Су-35 та два Міг-31, які не подали льотних планів, не спілкувались з авіадиспетчерами і супроводжували російський транспортний літак Ту-154, пролетіли в повітрі поблизу країн Балтії.

За день перед цим, норвезькі літаки провели перехоплення російського літака на півночі, повідомили в Альянсі. Норвежці перехопили російський літак дозаправки та бомбардувальники протягом проведення дозаправки в повітрі. Також протягом того ж тижня британські літаки перехопили чотири російські бомбардувальники, які наближались до Великої Британії.

"З 2014 року НАТО втілює заходи із зпевнення з метою підвищити впевненість союзників на східному фланзі", - йдеться в повідомленні НАТО.

На тлі зростання загрози російської агресії проти України, США спрямували додатково 3 000 військових для захисту східного флангу НАТО.