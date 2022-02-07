Білий дім: "Північний потік-2" не запрацює, якщо хоча б один танк чи військовий РФ перетне кордон України

США чітко заявляють - якщо Росія будь-яким чином вторгнеться до України, "Північний потік-2" не запрацює, заявив радник з нацбезпеки США Джейк Салліван в неділю в інтерв'ю програмі NBC News Meet the Press. Відповідаючи на питання про те, що вважатиметься вторгненням, Салліван нагадав слова президента США Джо Байдена - якщо російський танк, або російський військовий перетне кордон України, це вважатиметься вторгненням.

Він відмовився коментувати позицію Німеччини щодо "Північного потоку-2". Це питання, за очікуваннями, стане темою для обговорення під час зустрічі Байдена з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Білому домі в понеділок.

Перед прибуттям до США Шольц заявляв про "величезні наслідки" для Росії у випадку подальшого вторгнення до України, однак на адресу Німеччини звучить критика за те, що вона не здійснює поставки зброї до України.

Салліван, який в неділю виступив на каналах Fox News, NBC та ABC, відзначив, що Німеччина надає значну допомогу Україні. "Хоча це правда, що Німеччина не надіслала зброю до України, але після США, вона є другим за обсягами донором України в Європі". Салліван додав: "маємо 30 союзників по НАТО і різні союзники беруть на себе різні частини цього".

Ймовірність подальшого нападу Росії на Україну є високою, зауважив посадовець США. "Це може відбутись вже завтра, або зайняти тижні", - вказав Салліван. Путін готується до наступу, зауважив він і "створив позицію, розмістивши військових, щоб у будь-який час мати змогу діяти агресивно проти України".

Він зазначив, що війна принесе "величезні гуманітарні втрати для України", але і "стратегічні втрати для Росії також".

США та союзники прискорили поставки зброї та військового обладнання до України. Цими вихідними до Києва прибула чергова, 8-ма, партія оборонних поставок зі США.

В статті використано матеріали Fox News, NBC та ABC.