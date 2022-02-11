Байден застеріг американців, що ситуація в Україні може швидко погіршитись

Президент США Джо Байден закликав американців виїхати з України. "Американські громадяни мають виїхати зараз", - сказав Байден в інтерв'ю NBC News в четвер.

Він застеріг, що у взаємодії з Росією ситуація може швидко вийти з-під контролю. "Ми не маємо справу з якоюсь терористичною організацією. Йдеться про одну з найбільших армій світу. Ситуація значно відрізняється і може швидко вийти з-під контролю".

Байден виключив можливіть військової евакуації американців з України, зауваживши: "Якщо американці та росіяни почнуть стріляти один в одного - це буде світова війна".

Раніше плани військової евакуації американців з України заперечив речник Пентагону Джон Кірбі. Він наголосив, що наразі у американців, які хочуть поїхати з України, є достатньо можливостей це зробити: "комерційні рейси, залізниця, гарні дороги". "Це не військова зона", - додав посадовець.

Кірбі прокоментував повідомлення ЗМІ про те, що розміщені у Польщі американські військові допомагтимуть з евакуцією громадян США з України: "Якщо американці в Україні дослухаються до застережень, які вони отримали від Державного департаменту та президента, не буде необхідності для 82-го Десантного підзрозділу допомагати з евакуацією".

Посадовець відзначив, що військові 82-го Десантного підрозділу здатні виконувати різні завдання на високому рівні, включно з евакуацією: "Я не можу виключати, що цих військових до певної міри буде задіяно в допомозі з евкуацією по той бік кордону".

Нагромадження Росією більше 100 000 військових на кордоні з Україною змусило міжнародну спільноту говорити про загрозу нового вторгнення РФ.

В уряді США вважають, що новий напад Росії на Україну може відбутись вже цього місяця. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у п'ятницю: "Зараз вікно, коли вторгнення може розпочатись у будь-який час, і, варто чітко вказати, що це включає час Олімпійських ігор". Росія заперечує плани вторгнення.