Держдеп США скорочує кількість дипперсоналу в Києві

12 лютого Державний департамент наказав виїхати з посольства США в Києві дипломатам, які не займають критично важливі посади, через постійні повідомлення про нарощування російських військових на кордоні з Україною, що вказують на можливість значних військових дій, повідомило Посольство США у Twitter.

З 13 лютого Держдеп призупиняє консульські послуги в Посольстві США в Києві, крім надзвичайних випадків.

"Основна команда посольства, наші віддані українські колеги, Державний департмент і персонал США по всьому світу продовжуватимуть невпинні дипломатичні зусилля й допомогу для підтримки безпеки, демократії та процвітання України", - додали в дипмісії.

Дипломати мають виїхати комерційним, або приватним транспортом. В Києві залишається "основна команда посольства".

Про те, що у Києві також залишаються основні команди та посли ЄС та Великої Британії, повідомили очільники цих місій.

"Я залишаюсь в Києві і продовжу працю з основною командою, - написала у Twitter посол Великої Британії Мелінда Сіммонс. - Посольство продовжує працювати".

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас також написав у Twitter, що залишається в Україні.

В уряді США напередодні заявили, що нове вторгнення Росії можливе вже найближчим часом. Посольства США та низки інших країн закликали своїх громадян виїхати з України. Росія заперечує плани нового вторгнення.