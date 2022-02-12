Байден та Путін більше години говорили про безпекову ситуацію довкола України. Оновлено

Президент США Джо Байден та російський президент Володимир Путін провели телефонну розмову в суботу і обговорили питання ескалації безпекової ситуації навколо України. Розмова тривала трохи більше години, повідомили в Білому домі.

Розмова відбувалась на тлі повідомлень про зростання загрози нового вторгнення Росії до України. В уряді США заявляють, що нове вторгнення Росії можливе вже найближчим часом. "Із все більшою ймовірністю, як видається, ситуація йде до певного виду активного конфлікту", - заявив високопосадовець Державного департаменту США під час брифінгу для преси в суботу.

Посольства США та низки інших країн закликали своїх громадян виїхати з України. Росія заперечує плани нового вторгнення.

В суботу розмову з Путіним провів і президент Франції Еммануель Макрон. Під час спілкування телефоном, що тривало приблизно 40 хвилин, Макрон та Путін виявили "бажання продовжувати діалог", повідомили в службі президента Франції. Макрон вказав Путіну, що "щирий діалог" на поєднується з ескалацією напруги. В Кремлі, за результатами розмови Мкрона та Путіна, заявили про "провокаційні спекуляції буцімто планованого російського вторгнення" до України і звинуватили Захід у постачанні зброї Україні для буцімто "можливих агресивних дій на Донбасі".

Напередодні Байден поспілкувався з лідерами трансатлантичного альянсу, щоб обговорити продовження нарощування військових сил Росії навколо України, повідомили в Білому домі.

У заяві Білого дому, опублікованій після завершення зустрічі, йдеться, що трансатлантичні лідери "висловили бажання знайти дипломатичне вирішення кризи та обговорили нещодавні контакти з Росією у різних форматах". Крім того, лідери Заходу погодилися "з важливістю скоординованих зусиль щодо стримування подальшої російської агресії проти України, включно з готовністю накласти на Росію масштабні наслідки та серйозні економічні витрати, якщо вона обере шлях військової ескалації".