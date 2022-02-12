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Байден Путіну: ми готові як до дипломатії,  так і до іншого сценарію  

Подальше вторгнення Росії до України спричинить великі гуманітарні страждання а також послабить позицію Росії, заявив президент США Джо Байден у розмові з російським президентом Володимиром Путіним в суботу, повідомили в Білому домі.

Нагромадження Росією військ поблизу України стало основною темою телефонної розмови, що тривила більше години. Байден наголосив на готовності США, союзників та партнерів завдати значних витрат Росії у випадку подальшої агресії і зазначив, що "Сполучені Штати готові як до дипломатичних зусиль, в координації з союзниками та партнерами, так і до іншого сценарію".

Президенти погодились, що їхні команди продовжать спілкування, заявив посадовець Білого дому пресі, після розмови президентів.

Посадовець Білого дому зазнчив, що загроза військових дій з боку Росії залишається: "Якщо це станеться, це завдасть глибокої шкоди безпеці України, Європи а також і Росії". В уряді США заявляють, що нове вторгнення Росії можливе вже у найближчі дні.

Спроби Росії покращити своє стратегічне положення, вже зазнають невдачі і це лише погіршиться, якщо Кремль вдасться до військових дій
Заявили в Білому домі

В Білому домі наголосили, що спроби Росії покращити своє стратегічне положення, вже зазнають невдачі і це лише погіршиться, якщо Кремль вдасться до військових дій. Посадовець наголосив, що НАТО стало більш міцним і цілеспрямованим, а "Росія стає більш ізольованою і залежною від Китаю". Він також висловив переконння, що Росія змушена захищатись і в інформаційному просторі, зважаючи на прозорість США. "З часом, якщо Росія проведе вторгнення, цей перелік також включить жорсткі економічні витрати та невиправну шкоду репутації, спричинену втратою невинних життів у кривавій війні", - додав він.

В суботу розмову з Путіним провів і президент Франції Еммануель Макрон. Під час спілкування телефоном, що тривало приблизно 40 хвилин, Макрон та Путін виявили "бажання продовжувати діалог", повідомили в службі президента Франції. Макрон вказав Путіну, що "щирий діалог" на поєднується з ескалацією напруги.

В Кремлі, за результатами розмови Макрона та Путіна, заявили про "провокаційні спекуляції буцімто планованого російського вторгнення" до України і звинуватили Захід у постачанні зброї Україні для буцімто "можливих агресивних дій на Донбасі".

Розмови лідерів країн відбуваються на тлі повідомлень про подальше нагромадження військових сил Росією навколо України.

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