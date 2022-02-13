Ще 2 літаки з військовою допомогою з Америки приземлились у Києві в неділю

В Україну продовжує прибувати американська військова допомога. Ще два транспортні літаки - 16-й і 17-й за ліком - приземлились у київському аеропорту "Бориспіль" в неділю 13 лютого.

Про "солодкі 16 і 17" повідомило посольство США у Києві.

Як мовиться у повідомленні, ці літаки доправили оборонну допомогу швидкого розгортання - боєприпаси та заряди для гранатометів.

"Ми - разом з Україною", - сказано у пості посольства США.

Минулого тижня Київ прийняв кілька рейсів з військовим вантажем. Транспортні літаки з американським озброєнням, зокрема, "Джавелінами" на борту сідали у "Борисполі" в п'ятницю 11 лютого та у середу 9 лютого.

Проти надання Україні оборонної зброї протестує Росія. Як заявила 9 лютого речниця російського МЗС Марія Захарова, "добитись деескалації ситуації навколо України можна дуже швидко". За її словами, для цього треба, зокрема, припинити поставки Україні озброєнь та вивезти усю раніше поставлену Києву зброю за межі української території.

Поставки у рамках додаткової безпекової допомоги на суму в 200 млн доларів були виділені президентом Джо Байденом у зв'язку з ескалацією російської агресії і почали надходити в Україну 22 січня цього року.