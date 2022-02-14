"Група Семи" готова ввести масштабні економічні санкції проти РФ у випадку нового нападу на Україну

Країни G7 готові запровадити економічні та фінансові санкції, які матимуть "масштабні та негайні наслідки для російської економіки" у випадку подальшої агресії Росії проти України. Про це йдеться у спільній заяві міністрів країн "Великої сімки", виданій в понеділок.

Посадовці засвідчили підтримку деескалації ситуації а також об'єднану рішучість вжити заходів проти Росії, якщо напад відбудеться.

"Наш негайний пріоритет - підтримка зусиль з деескалації, - мовиться у заяві, опублікованій на сайті Міністерства фінансів Великої Британії. - Однак, ми повторюємо, що у випадку будь-якої подальшої військової агресії Росії проти України, відповідь буде швидкою, координованою та потужною".

Міністри підкреслили, що країни G7 разом з МВФ та іншими міжнародними фінансовими установами надають значну фінансову підтримку Україні, що з 2014 року сягнула 48 мільярдів доларів.

Заява прозвучала на тлі зростання загрози нової агресії РФ і повідомлень про подальше нарощування Росією військових сил на кордоні з Україною. В Білому домі заявляють, що нове вторгнення Росії до України можливе вже цими днями. Президент США Джо Байден у ці вихідні обговорив безпекову ситуацію навколо України з російським президентом Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. США та інші західні країни закликали своїх громадян виїхати з України. Росія заперечує плани нового вторгнення.