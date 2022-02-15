"Порушення Мінських домовленостей" - США та ЄС про заклик Думи РФ визнати "ДНР/ЛНР"

Російська Держдума 15 лютого підтримала заклик до російського президента Володимира Путіна щодо визнання тимчасово окупованих територій Донбасу в якості "незалежних держав".

США та ЄС назвали такі дії порушенням Мінських угод. Посольство США наголосило, що Мінські домовленості зобов'язують реінтегрувати регіони.

"Голосування в Думі щодо «ЛНР/ДНР» сьогодні є черговою одіозною спробою порушити суверенітет України та явним порушенням Мінських угод, які зобов’язують підписантів реінтегрувати ці регіони. Ми – разом з Україною", - йдеться в дописі посольства США в Україні.

Таке визнання ОРДЛО стане "прямим порушенням Мінських домовленостей", заявив верховний представник ЄС з питань політики та безпеки Жозеп Боррель.

Боррель підкреслив непорушність підтримки ЄС незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах.

"Ми закликаємо Росію виконувати зобов'язання і щиро долучитись до Нормандського формату та Тристоронньої контактної групи", - написав у Twitter очільник європейської дипломатії.