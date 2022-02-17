Питання безпеки України - на порядку денному візиту віце-президентки США до Європи

Віце-президентка США Камала Гарріс очолить американську делегацію на Мюнхенському безпековому форумі цього тижня. Серед запланованих зустрічей - перемовини з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським а також з лідерами Балтійських країн.

Візит Гарріс відбувається на тлі повідомлень про можливу ескалацію російської агресії проти України. Попри заяви Росії про підтримку дипломатичного шляху врегулювання кризи, в уряді США повідомили, що Росія збільшила свій контингент поблизу українських кордонів ще на 7 000. Росія заперечує намір проводити наступ.

Віце-президентка США у перемовинах з європейськими лідерми зосередиться на інформації про безпеку в регіоні, наголосить на єдності з союзниками та партнерами а також підкреслить готовність відповісти у випадку подальшої російської агресії.

"Наша рішучість бути поряд із союзниками і утримувати потужну єдність з НАТО та Європейським Союзом є незмінною", - заявив високопосадовець адміністрації США під час брифінгу щодо візиту Гарріс в середу.

В суботу Гарріс виступить з промовою на форумі. "Віце-президентка підкреслить, що єдність є джерелом сили, яке дозволить нам відповісти швидко і жорстко на будь-яку подальшу російську агресію, - заявив високопосадовець під час брифінгу. - В своїй промові Гарріс також зосередиться на запевненні наших союзників та партнерів у відданості зміцненню НАТО і підтримці союзників перед лицем російської агресії. Вона говоритиме про те, що подальше вторгнення до України, на наше переконання, зробить Росію слабшою, а не сильнішою".

Після промови в суботу, Гарріс планує зустрітись з Зеленським. Це буде перша зустріч посадовців. Також на суботу заплановано зустріч Гарріс з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Ця подорож Гарріс є другим її візитом до Європи на посаді віце-президентки США. В листопаді Гарріс провела візит до Парижа.

В статті використано матеріали англомової служби Голосу Америки